اعتقال عرمان.. ضريبة الموقف من فض الاعتصام وعداء حميدتي

2019/06/06 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة تصعيدية جديدة للمجلس العسكري السوداني، اعتقلت قوة أمنية الأربعاء ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال من مقر

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