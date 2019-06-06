2019/06/06 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: njZ9uEjETJ4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رائد فهمي : سائرون في الاونة الاخيرة تنازلت عن شرط "المجرب لا يجرب" وقبلت به) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رائد فهمي : سائرون في الاونة الاخيرة تنازلت عن شرط "المجرب لا يجرب" وقبلت به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).