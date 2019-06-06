وزير الشباب والرياضة: ملعب الحبيبية سيكتمل خلال ثلاثة اشهر

2019/06/06 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، الخميس، عن الموعد النهائي لافتتاح ملعب الحبيبية 30 الف متفرج في العاصمة بغداد، مؤكداَ ان الملعب سيكتمل خلال ثلاثة اشهر وقال رياض في بيان للوزارة، تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “ملعب الحبيبية سعة 30 الف متفرج في العاصمة بغداد سيكتمل خلال ثلاثة اشهر ولم يبقى سوى الشي […]

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