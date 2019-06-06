الفرفار العياشي - السياسة و الحجاب .

2019/06/06 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي رغم اختفاء النقاش العمومي حول حجاب النائبة البرلمانية ماء العنيين , والذي بدأ حارقا و انتهى باردا , يعكس ان الرأي العام لا يحلل , و إنما يملأ الفراغ بما هو لحظي .التحليل السوسيولوجي يستدعي قراءة هادئة و حذرة لأي حدث حتى لو كان بسيطا , و هو مجهود و ظيفي لتحرير التفكير من القراءات الساذجة و العفوية وفق رؤية بول باسكون النقاش العمومي و الحاد أحيانا حول حجاب النائبة البرلمانية ماء العينين......

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