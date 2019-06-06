2019/06/06 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أشرف_حسن_منصور حول ديكتاتورية البروليتاريا"ديكتاتورية البروليتاريا" Dictatorship of the Proletariat هي المصطلح الذي ظهر في البيان الشيوعي لماركس وإنجلز (1848).أرادا منه الإشارة إلى النظام السياسي الذي سيعقب الثورة الاشتراكية وسيطرة البروليتاريا على جهاز الدولة.وديكتاتورية البروليتاريا هي عندهما النظام الذي ستتعامل معه البروليتاريا مع جهاز الدولة بعد توليها السلطة.لا يجب أن نفهم من كلمة "ديكتاتورية" هن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أشرف حسن منصور - حول ديكتاتورية البروليتاريا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أشرف حسن منصور - حول ديكتاتورية البروليتاريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).