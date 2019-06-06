التوظيف السياسي للوجود السوري في تركيا

2019/06/06 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات موضوع اللاجئين السوريين، والسوريين بشكل عام، في تركيا، يشكل مادة للتوظيف السياسي، بين حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وأحزاب المعارضة التركية، وخصوصا

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