2019/06/06 | 12:25

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بالوثيقة..



مكتب عبد المهدي يطالب وزيراً سابقاً بإخلاء فيلا يسكنها في الجادرية والاخير يرد

بغداد/...طالب مكتب رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الخميس،وزيراً سابقاً باخلاء فيلا يسكنها في "المجمع الوزاري" في منطقة الجادرية، وتسليمها.

وأظهرت وثيقة حصلت "عن العراق نيوز" على نسخة منها، كتاباً موجهاً من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء، طالب من خلالها وزير التربية الأسبق (2004- 2005)، سامي المظفر، بإخلاء الفيلا رقم 9 في مجمع الجادرية الوزاري، وتسليمها خالية من الشواغل، بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

الى ذلك رد المظفر في بيان اصدره اليوم على بيان مكتب رئيس مجلس الوزراء ، بالقول ان الحكومة لم تلتزم بالعقد الذي وقعته واياي لايجار الدارالتي كنت اسكنها في منطقة الجادرية وبمبلغ ثلاث ملايين دينارشهريا ، بل زادته الى عشرة ملايين دينار وشهريا .

واشار المظفر في رده الى ، اننا" استلمنا هدية عيد الفطر المبارك الجميلة عن طريق مكتبكم اللاموقر والتي تضمن إجبارنا ترك الدار التي نسكنها خلال سبعة ايام ومن ضمنها عطلة عيد الفطر المبارك مخالفا للعقد الموقع بيننا".

ولفت الى ،ان " الحكومة لم تلتزم بالعقد الذي وقعته معه لايجار الدارالتي كنت اسكنها في منطقة الجادرية وبمبلغ ثلاث ملايين دينارشهريا ، بل زادته الى عشرة ملايين دينار وشهريا ايضا اي حوالي اكثر من ضعف الراتب التقاعدي الشهري الذي اتقاضاه وبمخالفة صريحة لكل قوانين ايجار دور الدوله النافذة .

وتابع" قمنا بعد استلامنا الإنذار الصادر من مكتبكم بترك الدار خلال الفترة المطلوبة لا خوفا منكم بل توقعا من هجوم جلاوزتكم علينا وعلى الدار وخوفا من احتمال المضاعفات التي قد تحدث .

واكمل بيانه بالقول" شكرا على تقديركم لزمالتنا الوزارية في وزارة علاوي وشكرا ايضا لتقديركم مكانتنا الاعتبارية المعروفة التي يرددها الغريب قبل القريب .

وبين المظفر" انا لا اطلب منكم منة ولا هبة ولست كذلك ولن اكن ذلك بل اطلب حقا طبيعيا ان تكون رسائلكم إلينا وفق الأصول الاعتبارية المعروفة وليست رسائل تهديدية".انتهى 1

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