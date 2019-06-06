القبض على قتلة رجل دين في الكاظمية

2019/06/06 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، القبض على قتلة رجل دين قرب ساحة عبد المحسن الكاظمي في مدينة الكاظمية.

وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة مشتركة من استخبارات الشرطة الاتحادية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين اقدما على قتل الشيخ عماد الدين العوادي في مدينة الكاظمية المقدسة، بعد استدراج المتهمين الى كمين محكم جنوبي العاصمة بغداد”.





وأوضح البيان، ان “عملية القبض تمت من خلال جهد امني استخباري مكثف، بعد حادثة قتل الشيخ، وبناءً على معلومات دقيقة من جهاز الأمن الوطني”.

وتابع، انه “ضبطت بحوزة احد المتهمين عجلتين الأولى نوع لاندكروزر جكساره والآخرى نوع فورد تعودان للشيخ المغدور كانتا داخل منزله”، لافتا الى “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية”.

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