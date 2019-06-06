9 لاعبين يغيبون عن تشكيلة الجوية في لقاء النفط بكأس العراق

2019/06/06 | 12:31

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بغداد اليوم _ خاص

كشف المكتب الاعلامي لنادي الجوية لكرة القدم، الخميس، غياب 9 لاعبين عن تشكيلة الفريق في مباراته مع نادي النفط المقرر عقدها يوم غد الجمعة، بدور الثمانية (الاياب) لمنافسات كأس العراق.

وقال مدير اعلام النادي حسام الدراجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفريق سيدخل لقاء الغد امام النفط بدور الثمانية في منافسات كأس العراق ويغيب عن تشكيلته تسعة لاعبين من الاساسية للفريق وهو رقم يقارب تشكيلة كاملة".

واضاف إن "الغيابات شملت سعد ناطق وسامح سعيد ومحمد قاسم وكرار نبيل، لانضمامهم الى قائمة المنتخب في لقاء تونس الودي، بالإضافة إلى التحاق المحترفين السوريين مؤيد العجان وزاهر ميداني بمنتخب بلادهم تحضيراً لمباراة أيران الودية في ايام "فيفا دي"، فضلاً عن غياب اللاعبين علي حصني بسبب الإصابة، وأحمد عبد الرضا لعدم الجاهزية، وأمجد راضي بسبب الإيقاف الآسيوي".

يشار الى ان منافسات دور الثمانية بكأس العراق ستقام يوم غد الجمعة بلقاء الجوية والنفط، والطلبة ونفط ميسان، والزوراء وامانة بغداد، والحدود والكهرباء، وكانت رحلة الذهاب قد شهدت تعادل الطلبة ونفط ميسان ، والجوية والنفط، والحدود والكهرباء، وفوز الزوراء على امانة بغداد 1-صفر.

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