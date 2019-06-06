اتهامات الاغتصاب تلاحق نجوم كرة القدم

2019/06/06 | 13:08

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متابعة:سومر نيوز

نفت محامية عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايوغا، أن تكون الأخيرة تنازلت عن دعوى تتهم فيها البرتغالي كري...

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