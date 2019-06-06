2019/06/06 | 13:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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الانواء الجوية: درجات الحرارة ستتجاوز الـ 48 غدا الجمعة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، الخميس، ان يكون طقس اليومين المقبلين ملتهباً في عموم الع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الانواء الجوية: درجات الحرارة ستتجاوز الـ 48 غدا الجمعة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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