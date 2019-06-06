الانواء الجوية: درجات الحرارة ستتجاوز الـ 48 غدا الجمعة

2019/06/06 | 13:08

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بغداد:سومر نيوز

توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، الخميس، ان يكون طقس اليومين المقبلين ملتهباً في عموم الع...

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