طيران الجيش يتمكن من قتل اربعة  دواعش غربي الانبار  

2019/06/06 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الخميس، بان اربعة من ارهابي داعش قتلوا بقصف جوي للطيران الجيش غربي الانبار .وقال المصدرلـ /المعلومة/ ان ” طيران الجيش قصف وكرا لعصابات داعش الاجرامية في منطقة الدولاب بقضاء هيت غربي الانبار، ما ادى الى مقتل اربعة من عناصر التنظيم الاجرامي كانوا داخل الوكر […]

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