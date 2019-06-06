بالصور: الاطاحة بقتلة رجل دين عراقي بكمين محكم

2019/06/06 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد الإعلام الأمني في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، انه تمت الإطاحة بقاتل رجل الدين عماد الدين العوادي قبل يومين في مدينة الكاظمية في بغداد...

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