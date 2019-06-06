بريانكا شوبرا رئيسة وزراء الهند القادمة!

2019/06/06 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت النجمة البوليوودية “بريانكا شوبرا” مقابلة مع صحيفة “صنداي تايمز” أعربت من خلالها عن طموحاتها السياسية ونظرتها إلى المنحى السياسي في البلاد.خلال لقائها، أعربت “بريانكا”، البالغة من العمر 36 عامًا، عن رغبتها في شغل منصب رئيس وزراء الهند؛ فهي تنوي المشاركة في الانتخبات القادمة، ويأتي ذلك عقب زواجها من المغني الأمريكي “نيك جوناس”، وقالت:

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