مصحف يصل وزنه 70 كيلو في أكبر جوامع تركيا

2019/06/06 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نال أكبر مصحف مطبوع في تركيا إهتمام وإقبال زوار جامع “تشاملجا” أكبر جوامع البلاد.حيث يصل وزن المصحف الذي عُرض على هامش النسخة الـ 38 لمعرض كتاب وقف الديانة التركي، حوالي 70 كيلو غرام، ويبلغ طوله 98 سم وعرضه 71 سم، فيما تصل سماكته إلى 9 سم.والتركي مصطفى جولفوك، صاحب هذه الفكرة، قال …

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