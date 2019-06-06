مساع نيابية لتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة

2019/06/06 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، الخميس، عن وجود توجه لدى غالبية اعضاء على توحيد سلم رواتب موظفي الدولة جميعا لأحقاق العدالة بين الجميع.وقال النائب البعيجي، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، “هناك توجه من قبل اغلب اعضاء مجلس النواب لتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة جميعا مع مراعاة الشهادة الدراسية […]

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