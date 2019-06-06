2019/06/06 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/خطوة برس رتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد هبوطها إلى أدنى مستوياتها في نحو خمسة أشهر خلال ‏الجلسة السابقة، لكن المعنويات تظل ضعيفة مع استمرار تعرض الأسواق لضغوط جراء ارتفاع ‏الإمدادات الأميركية وتعثر الاقتصاد العالمي.‏ وبلغ خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة تسليم شهر أقرب استحقاق 60.79 دولار ‏للبرميل، بزيادة 16 سنتا أو 0.3%

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار النفط بعد هبوطها إلى أدنى مستوياتها في نحو خمسة أشهر وكالة خطوة برس.

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