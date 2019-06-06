إحباط عمل إرهابي كان يستهدف المسلمين حين “صلاة عيد الفطر” في أوكرانيا

2019/06/06 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، أنها أحبطت عملا إرهابيا خططت له أجهزة الأمن الأوكرانية لاستهداف صلاة عيد الفطر في مقاطعة كيروفسكي بدونباس.وجاء في بيان الإدارة أمس الأربعاء: “في 5 يونيو، حاولت قوات الأمن الأوكرانية شن هجوم ثان على مسلمي دونباس​​​”.فقد تم إطلاق طائرة بدون طيار مزودة بمتفجرات …

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