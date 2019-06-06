الداخلية تعيد المفصولين والمفسوخة عقودهم الى الخدمة

2019/06/06 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن النائب كاظم الصيادي، الخميس، ان وزارة الداخلية اعلنت اعادة المفصولين والمفسوخين عقودهم الى الخدمة.وقال الصيادي، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “وكالة الامن الاتحادي في وزارة الداخلية، تعمم رسالة فورية على قيادة الشرطة الاتحادية، وحرس الحدود ومديرية الدفاع المدني وشرطة الطاقة، مضمونها اعادة المفصولين والمطرودين من منتسبي وزارة الداخلية الى […]

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