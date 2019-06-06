2019/06/06 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتزم السعودية والإمارات والنرويج تقديم نتائج تحقيق مشترك الى أعضاء مجلس الأمن الدولي حول الاعتداء الذي تعرضت له سفنها في الخليج العربي.

وسيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا غير رسمي لبحث النتائج التي توصلت لها الدول الثلاث خلال عملية التحقيق التي اجرتها بعد تعرض ناقلات نفط سعودية ونرويجية، اضافة الى سفينة شحن إماراتية، الى عمليات تخريبية قرب إمارة الفجيرة الشهر الماضي بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

ورجح وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في وقت سابق، ان تكون طهران المسؤول الرئيس عن الاعتداءات التي تعرضت لها هذه السفن.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عكاظ: السعودية والإمارات والنرويج ستقدم نتائج تحقيق مشترك حول تخريب سفنها بالخليج) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عكاظ: السعودية والإمارات والنرويج ستقدم نتائج تحقيق مشترك حول تخريب سفنها بالخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).