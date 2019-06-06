انتشال جثتي شابين من مشروع مائي جنوب شرق بغداد

2019/06/06 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأن قوة امنية انتشلت جثتي شابين من مشروع مائي جنوب شرق بغداد.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "مفارز النجدة النهرية انتشلت، صباح اليوم، جثتين تعود لشابين من مشروع السدة ضمن منطقة الزعفرانية، جنوب شرقي العاصمة بغداد".وأوضح أن "قوة امنية نقلت الجثتين الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا بملابسات الحادث"، مشيرا الى أن "انتشال الجثتين تمت باشراف مباشر من قبل مدير النجدة".

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