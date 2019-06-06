انباء عن استقالة عادل عبدالمهدي

2019/06/06 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خبر عاجل كشف مصدر مقرب من مكتب عادل عبد المهدي عن نية الاخير تقديم استقالته الى مجلس النواب العراقي.وقال المصدر ان عبد المهدي بات عاجزا عن اكمال كابينته الوزراية بسبب الخلافات السياسية بين داعميه الرئيسين , مقتدى الصدر وهادي العامري .وبحسب المصدر , فإن “الخلافات الحالية بين الكيانات السياسية أعمق مما يتصوره...

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