ضياع 100 ميغا واط من كهرباء المثنى بسبب انخفاض الفولتية

2019/06/06 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى

اعلنت مديرية توزيع كهرباء المثنى، اليوم الخميس، ان الذبذبة و العوارض الطارئة الحاصلة في خطوط نقل الطاقة سبب عدم استقرار التوزيع بين نواحي

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