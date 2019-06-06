عصير الطماطم والقلب.. دراسة تكشف

2019/06/06 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة بين شرب عصير الطماطم والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، التي أصبحت شائعة هذه الأيام ويعاني منها

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