استنفار أربعة تشكيلات أمنية لإخماد حريق ’’قره تاغ’’ في ديالى

2019/06/06 | 13:33

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بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس، 06 حزيران، 2019، استنفار اربعة تشكيلات امنية لإخماد حريق ف...





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