هبوط حاد في الفولتية المجهزة للمثنى وخطاب فوري لمكتب رئيس الوزراء

2019/06/06 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {المثنى:الفرات نيوز} كشفت الحكومة المحلية في المثنى، اليوم الخميس، عن هبوط حاد في مستوى الفولتية المجهزة للمحافظة لتصل إلى ١٠٥ ك.ف.

وقال معاون المحافظ لشؤون الطاقة حامد الحساني في تصريح صحفي، ان المحافظة تتعرض إلى انخفاض كبير في مستوى تجهيز الطاقة وعدم وصولها بالجودة التي تسمح بتشغيل ابسط الأجهزة الكهربائية، ما اثر على عمل الدوائر الخدمية كالمستشفيات ومشاريع الماء ومضخات المجاري والدوائر الأمنية فضلا عن تأثر الأجهزة المنزلية".واشار إلى أن" الحكومة المحلية خاطبت بشكل فوري مكتب رئيس الوزراء ووزارة الكهرباء لتلافي تلك الحالة وضمان تجهيز المحافظة بحصتها من الطاقة بأسرع وقت".انتهى

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