قائد عمليات صلاح الدين للحشد يكشف حصيلة الخطط الامنية بالتزامن مع العيد

2019/06/06 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن قائد عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي صفاء الساعدي، اليوم الخميس، عن حصيلة خطط التفتيش الامنية لعدة ايام في المحافظة، مشيرا الى تحقيق جميع الاهداف المرسومة.

وقال الساعدي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "قيادة عمليات صلاح الدين للحشد متمثلة بالالوية {42 و6 و35} بالاضافة الى قوة من أمن الحشد نفذت لمدة ثلاثة ايام عمليات تفتيش واسعة في محيط قاعدة الشهداء {قاعدة سبايكر سابقا} وباتجاه الجزيرة"، مبينا ان "اللواء 31 بالحشد والقوة التكتيكية لقيادة شرطة صلاح الدين قاما بتطويق وتفتيش قرية الشيخ علي على ضوء معلومات استخبارية عن تواجد خلايا لداعش تنوي التعرض على الشارع الرابط بين بغداد والموصل".واضاف البيان، ان "قوة من اللواء 51 بالحشد وقوات سوات من قيادة شرطة صلاح الدين شرعت في عملية باتجاه الجزيرة للمناطق {قرية مسيليلة، وقرية صبيح البكارة، وقرية ام العروك}؛ لغرض التفتيش والمداهمة".ولفت الساعدي الى ان "عملية مشتركة اخرى نفذت للواء 51 بالحشد مع لواء 91 الجيش العراقي على منطقة الخانوكة في قضاء الشرقاط وباتجاه سلسلة جبال مكحول"، مؤكداً " نجاح جميع العمليات بالتزامن مع عيد الفطر المبارك".انتهى

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