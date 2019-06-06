2019/06/06 | 13:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_العليمى الناشر سعيد العليمىلم تكن الهزيمة بالنسبة للطبقة ، التى حاولنا أن نقدم الخطوط العريضة لملامحها حدثاً مستغرباً وإن مصالحها المتناقضة مع الاستعمار ، والتى تدفعها فى نفس الوقت إلى قطع الطريق أمام القوى الشعبية والثورية ، تضعها دائماً فى مأزق .
وإن التغير فى الوضع العالمى ببروز اتجاهات المراجعة فى القيادة السوفياتية تسلب منها ورقة ضخمة من أوراق المناورة واللعب على الحبال ...
وهكذا وضعت الهزيمة هذه......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد العليمى - ح ع ش م - الموقف من هزيمة يونيو - حزيران 1967) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وإن التغير فى الوضع العالمى ببروز اتجاهات المراجعة فى القيادة السوفياتية تسلب منها ورقة ضخمة من أوراق المناورة واللعب على الحبال ...
وهكذا وضعت الهزيمة هذه......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد العليمى - ح ع ش م - الموقف من هزيمة يونيو - حزيران 1967) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعيد العليمى - ح ع ش م - الموقف من هزيمة يونيو - حزيران 1967) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).