سعيد العليمى - ح ع ش م - الموقف من هزيمة يونيو - حزيران 1967

2019/06/06 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_العليمى الناشر سعيد العليمىلم تكن الهزيمة بالنسبة للطبقة ، التى حاولنا أن نقدم الخطوط العريضة لملامحها حدثاً مستغرباً وإن مصالحها المتناقضة مع الاستعمار ، والتى تدفعها فى نفس الوقت إلى قطع الطريق أمام القوى الشعبية والثورية ، تضعها دائماً فى مأزق .وإن التغير فى الوضع العالمى ببروز اتجاهات المراجعة فى القيادة السوفياتية تسلب منها ورقة ضخمة من أوراق المناورة واللعب على الحبال ...وهكذا وضعت الهزيمة هذه......

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