سهيل قبلان - ​الامل ينتظر ملهوفا تحقيق الوحدة الفلسطينية

2019/06/06 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان ​-;-تصنع الامة وحدتها بمقدار ما يتصل اعضاؤها فيما بينهم وبالتالي مع القيادة وواقع الامة العربية دليل لا يدحض على ان المواطنين منفصلون في الاتصال فالذي يجب ان يوضع تحت الخدمة الدولة للشعب وليس العكس, والسؤال الذي يطرح نفسه هو : طالما ان الدولة في واد والشعب في واد اخر, فلماذا لا يفرض نفسه على قادتها ويلزمهم بالعمل لصالحه وليس ادارة الظهر لهمومه وحقوقه وكراكته وسعادته وتوفير كل متطلبات ال......

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