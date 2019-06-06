البرلمان يستأنف عقد جلساته الثلاثاء المقبل و30 قانونا على جدول الأعمال

2019/06/06 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..يعتزم مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، استئناف عقد جلساته بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، فيما يستعد للتصويت على 30 مشروع قانون ارسلتها الحكومة الاتحادية لغاية الآن.وقال النائب حسين العقابي لـ /المعلومة/ إن “البرلمان سيستأنف عقد جلساته ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك”، مبينا أن “جدول الاعمال سيكون […]

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