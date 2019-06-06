طيران الجيش يتمكن من قتل اربعة دواعش غربي الانبار

2019/06/06 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الخميس، بان اربعة من ارهابي داعش قتلوا بقصف جوي للطيران الجيش غربي الانبار .وقال المصدرلـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ,ان ” طيران الجيش قصف وكرا لعصابات داعش الاجرامية في منطقة الدولاب بقضاء هيت غربي الانبار، ما ادى الى مقتل اربعة من عناصر التنظيم الاجرامي كانوا

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