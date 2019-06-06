بالصور .. زوجة الرئيس العراقي الراحل امام قبر زوجها .. لاستقبال العيد

2019/06/06 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

حضرت زوجة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني إلى قبره اليوم الخميس، لاستقبال عيد الفطر السعيد، في حضور عدد من أفراد عائلتها.

وأظهرت الصور المنشورة، السيدة هيرو خان، جالسة أمام قبر زوجها وقد أحاطها عدد من أبنائها وأحفادها وأفراد من عائلة الرئيس العراقي الراحل.

توفي طالباني في 23 أك...

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