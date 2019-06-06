تحقيق مشترك على طاولة مجلس الأمن بشأن استهداف سفن قبالة الإمارات

2019/06/06 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم المتحدة (الولايات المتحدة) – تُقدّم الإمارات والسعودية والنرويج الخميس لأعضاء مجلس الأمن الدولي نتائج تحقيق مشترك حول عمليّات تخريب تعرّضت لها

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