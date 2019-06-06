باريس سان جيرمان يتجه لنافاس بعد رحيل بوفون

2019/06/06 | 13:48

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كشفت تقارير صحفية أنّ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يريد التعاقد

مع "كيلور نافاس" حارس مرمى فريق ريال مدريد، في سوق الانتقالات

الصيفي ليخلف الإيطالي "جيانلويجي بوفون" الذي قرر مغادرة

الفريق. "بوفون" الذي انضم للنادي الباريسي في الموسم الماضي، قادمًا من

يوفنتوس الإيطالي، قرر ألا يستمر مع العملاق الفرنسي، حيث سيرحل بعد

انتهاء عقده في 30 يونيو 2019.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النادي الباريسي قد دخل في

مفاوضات مع الدولي الكوستاريكي "نافاس" لينضم للنادي في الصيف."نافاس" يقترب من الرحيل عن اللوس بلانكوس، حيث تشير كافة التقارير

الإسبانية، بأن "زين الدين زيدان" اتخذ قرارًا بأن يكون "تيبوا

كورتوا" الحارس الأول للفريق، ونجله "لوكا زيدان" الثاني، وأخبر

"كيلور"، بأنه لن يكون ضمن خططه في الموسم المقبل.وأوضحت الصحيفة أنّ إدارة النادي الباريسي لديها اتفاق بالفعل مع

الحارس صاحب الـ"32" عامًا، الذي يثق بأنه سيكون لديه دقائق لعب أكثر

في حديقة الأمراء عن الموسم المنقضي، حيث غاب عن حراسة مرمى المرينجي

في الليجا تحت قيادة الثنائي "جولين لوبيتيجي"، و"سانتياجو

سولاري".وأشارت الصحيفة إلى أنّ المحادثات بين الناديين لا تزال في المراحل

الأولية، ولكن هناك تفاؤل بأن يوافق ريال مدريد على بيع "نافاس"

للنادي الباريسي.

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