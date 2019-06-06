أسعار النفط تهبط لـ 60 دولارا للبرميل

2019/06/06 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تراجعت أسعار النفط، الخميس، لتنزل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني بعد صعود مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع، بما يؤجج المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.وكانت العقود تعززت قليلا في وقت سابق من الجلسة ثم هوت بعد صدور بيانات المخزون الأمريكي.وتحدد سعر التسوية لعقود […]

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