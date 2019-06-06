اخوان سنة وشيعة!منع أهل السنة اقامة صلاة العيد بطهران

2019/06/06 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لسنوات ظلت اقامة صلاة العيد على أهل السنة فى العاصمة الإيرانية طهران حلم بعيد المنال، بعد أن كشفت تقارير منع السنة ممن يقطنون العاصمة من إقامة صلاة العيد أمس، وعلق النائب المعتدل فى البرلمان محمود صادقى، وكتب تغريدة على تويتر كشفت أن جهوده باءت بالفشل فى التصدى لمنع السلطات.وجاء فى تغريدة النائب الإيرانى “بعد...

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