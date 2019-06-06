شخصيات عربية تدين مجزرة فض الاعتصام بالسودان

2019/06/06 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت العشرات من الشخصيات العربية فض أجهزة الأمن السودانية الاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم الاثنين الماضي، مما أدى إلى مقتل 108

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