الجيش الليبي يستهدف طائرة تركية مسيّرة ويسقطها في مدرج مطار معيتيقة

2019/06/06 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرابلس – تصر تركيا بشكل واضح على تأجيج نيران النزاع الليبي بدعم ميليشيات حكومة الوفاق في خرق لكل القوانين الدولية وخدمة لأجنداتها

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