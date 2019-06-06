2019/06/06 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، الخميس، عن انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب مناطق المحافظة.وقال مكتب المحافظ في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “التيار الكهربائي انقطع عن أغلب مناطق المحافظة بسبب تعرض الكابل الرئيسي المدفون تحت الأرض في محطة المتقاعدين الممتد الى الشافعية الى عارض كبير ما تسبب بتوقفه عن العمل”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقطاع شبه تام للكهرباء في الديوانية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقطاع شبه تام للكهرباء في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).