بالتزامن مع العيد.. الحشد الشعبي يكشف حصيلة الخطط الامنية

2019/06/06 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي صفاء الساعدي، اليوم الخميس، عن حصيلة خطط التفتيش الامنية لعدة ايام في المحافظة، مشيرا الى تحقيق جميع الاهداف المرسومة.وقال الساعدي في بيان، إن “قيادة عمليات صلاح الدين للحشد متمثلة بالالوية (42 و6 و35) بالاضافة الى قوة من أمن الحشد نفذت لمدة ثلاثة ايام عمليات تفتيش واسعة في […]

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