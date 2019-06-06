أذربيجان تعيد (3) مسافرين عراقيين الى مطار النجف بحوزتهم جوازات بريطانية مزورة

2019/06/06 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، أن السلطات الأذربيجانية إعادت ثلاثة مسافرين عراقيين الى مطار النجف الاشرف بحوزتهم "جوازات سفر بريطانية مزورة" بعد سفرهم من العراق بجوازات عراقية أصولية.

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