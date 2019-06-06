الاصابة تُغيب نيمار عن كوبا اميركا 2019

2019/06/06 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أنّ قائد المنتخب ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، لن يشارك مع السيليساو في مسابقة كوبا أمريكا 2019 بسبب الإصابة.وقال الاتحاد البرازيلي في بيان إنه “بعد تعرضه للتواء في كاحله الأيمن خلال مواجهة قطر، لقد تبين أنّ نيمار يُعاني من تمزق في أربطة الكاحل”.[…]

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