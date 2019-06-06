ثلاثة لاعبين يفتقدهم فريق أمانة بغداد بمواجهة الزوراء

2019/06/06 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغيب ثلاثة لاعبين مؤثرين عن تشكيلة فريق أمانة بغداد في المباراة المرتقبة أمام الزوراء ضمن إياب ربع نهائي كأس العراق والتي ستقام في ملعب الشعب الدولي يوم غد الجمعة .واللاعبون الثلاثة هم المحترف المصري محمد شاهين والمهاجم سجاد حسين بسبب الإصابة بالإضافة إلى اللاعب ميلاد فلاح الذي تلقى بطاقة حمراء في مباراة الذهاب.بينما […]

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