القبض على 6 مطلوبين في ديالى وفق المادة 423 من قانون العقوبات

2019/06/06 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوة امنية مشتركة القبض على 6 مطلوبين للقضاء داخل محافظة ديالى.وقال مصدر امني اليوم ان قوة امنية مشتركة من الامن الوطني واستخبارات الفرقة الخامسة للجيش تمكنت من القبض على 6 مطلوبين بعملية امنية جرت في ناحية بين سعد جنوب غرب بعقوبة.واضاف ان المطلوبين متورطون باعمال خطف.مبينا انه تم توقيفهم وفق المادة […]

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