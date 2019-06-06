بعد حادثة العيد.. السليمانية تصدر تحذيرات خاصة باستخدام الدراجات النارية

2019/06/06 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت مديرية مرور محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الخميس، تحذيرات خاصة باستخدام الدراجات النارية، والمحال التي تقدم خدماتها عن طريق التوصيل الى المستهلك من خلال استخدام الدراجات النارية.وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، انها كانت قد حذرت مرارا من مخاطر التي تواجه الدراجين وركاب الدراجات، مستدركة انه للاسف فقد شابان حياتهما في اليومين الاول والثاني من ايام العيد بحوادث دراجات فيما تعرض اخران للاصابة.وطالب البيان المواطنين عامة والوالدين خاصة بمراقبة ابنائهم وعدم السماح لهم لسياقة الدراجات التي لا تتوفر فيها شروط المتانة والامان او الذين لايملكون اجازات سياقتها، محذرا ان المديرية ومن اجل الحد من وقوع الحوادث ستقوم بمصادرة تلك الدراجات ومساءلة اصحابها من اجل تفادي الخسائر البشرية والمادية.كما نبه البيان اصحاب الدراجات التي تتوفر فيها شروط المتانة والامان وسليمة من الناحية القانونية الابتعاد عن المغامرة والتهور وعدم ازعاج المواطنين بهدير دراجاتهم.كما طالب اصحاب المطاعم الذين يستخدمون الدراجات لتوصيل الطلبات الى زبانهم الالتزام بتعليمات المرور لانهم سيتعرضون للمساءلة ايضا في حال ثبوت مخالفتهم.

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