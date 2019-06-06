اذربيجان تعيد (3) مسافرين عراقيين الى مطار النجف بحوزتهم جوازات بريطانية مزورة

2019/06/06 | 14:44

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بغداد:سومر نيوز

اكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، أن السلطات الأذربيجانية إعادت ثلاثة مسافرين عراقيين الى مطار ...

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