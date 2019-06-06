2019/06/06 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أعلن وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، الخميس، عن الموعد النهائي لافتتاح ملعب الحبيبية 30 الف متفرج ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الشباب والرياضة: ملعب الحبيبية سيكتمل خلال ثلاثة اشهر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الشباب والرياضة: ملعب الحبيبية سيكتمل خلال ثلاثة اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).