2019/06/06 | 14:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الشباب والرياضة: ملعب الحبيبية سيكتمل خلال ثلاثة اشهر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أعلن وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، الخميس، عن الموعد النهائي لافتتاح ملعب الحبيبية 30 الف متفرج ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الشباب والرياضة: ملعب الحبيبية سيكتمل خلال ثلاثة اشهر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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