ترامب يهدد الصين برسوم إضافية على سلع بقيمة 300 مليار دولار

2019/06/06 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم أخرى على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار ”على الأقل“، لكنه قال إنه يعتقد أن الصين والمكسيك تريدان إبرام اتفاق في نزاعهما التجاري مع الولايات المتحدة.

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