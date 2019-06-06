الذهب يستقر بعد نزوله من ذروة 15 أسبوعا

2019/06/06 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار الذهب، الخميس، لتحوم دون أعلى مستوى في 15 أسبوعا، الذي بلغته في الجلسة السابقة، مدعومة بمخاوف التجارة واحتمال خفض الفائدة الأميركية، حتى مع إقبال بعض المستثمرين على بيع المعدن النفيس لجني الأرباح بعد ارتفاعه

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