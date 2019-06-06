2019/06/06 | 14:50

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22 منتخب عربي يعجز عن قهر البرازيل !

الخميس

06

حزيران

2019 :

02:24 pm

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‏22 منتخب عربي لعب أمام البرازيل، لم يتمكن أي منتخب من الفوز عليها.

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